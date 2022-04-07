Пекин, 7 апреля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Китай выразил протест действиям США по одобрению сделки с Тайванем по обслуживанию зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом 7 апреля заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

(сс) Neuwieser ЗРК Patriot

«Китай решительно выступает против и уже сделал США строгое представление», — сказал Тань Кэфэй.

Он отметил, что продажа США вооружений Тайваню нарушает принцип «одного Китая», а также три совместных китайско-американских коммюнике.

Кроме того, это является грубым вмешательством во внутренние дела КНР и наносит ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, добавил представитель ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля госдепартамент США одобрил заключение контракта с Тайванем по обслуживанию ЗРК Patriot.