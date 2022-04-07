Луганск, 7 апреля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Украинские боевики в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции ЛНР потеряли за сутки 20 человек и технику. Об этом 7 апреля сообщили в военном ведомстве.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 20 человек личного состава; семь бронетранспортеров; восемь единиц автомобильной техники», — говорится в телеграм-канале Народной милиции ЛНР.

Также сообщается, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили 92 снаряда из РСЗО БМ-21 «Град», артиллерийских орудий калибра 152 и 122 мм, а также минометов калибра 120 мм по населенным пунктам Донецкий и Калиново в ЛНР.