Биробиджан, 7 апреля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Переехавшая в Еврейскую автономию из Донбасса директор МФЦ ЕАО Рита Андреева поддерживает специальную операцию России по просьбе ДНР и ЛНР. Она считает, что пока жители этих территорий остаются заложниками политики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Рита Андреева родилась в Донбассе, там живут её родные, близкие, знакомые. У её отца в Авдеевке полностью разграблен дом, он вынужден был переехать в Россию.

«Многим пришлось покинуть свои дома в 2014 году, когда начались все эти события. И, конечно, моя позиция однозначна: это единственная надежда вернуться к мирной жизни, остаться живыми, восстановить всё, что было разрушено за эти восемь лет. Поэтому решение нашего президента Владимира Путина, однозначно, в защиту наших российских интересов и в защиту тех людей, которые сегодня остаются заложниками политики. Той политики, которая приведёт нас к тому, если будет продолжаться, что продолжат гибнуть люди, будет продолжаться та боль и страдания, на которые все эти восемь лет был обречён народ Донбасса. Нам просто нужно пережить этот сложный для всех период», — считает Рита Андреева.

Как сообщало ИА REGNUM, во время спецоперации России по просьбе республик Донбасса не нужна спешка, она может навредить, ранее высказывала мнение депутат Законодательного собрания Еврейской автономной области Татьяна Колнауз. Она подчеркнула, что Россия никогда не начинала конфликт и всегда была миротворцем.