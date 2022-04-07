Москва, 7 апреля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Научно-производственная корпорация «Иркут» получит ещё один крупный контракт от Минпромторга России — на сумму 3 млрд рублей. Он связан с улучшением характеристик самолёта RRJ-95. До этого её же выбрали победителем авиастроительного тендера на 15,5 млрд рублей. Контракты числятся в стадии подписания, передаёт ИА REGNUM.

SuperJet International Интерьер SSJ-100

Проведение работ по улучшению характеристик надёжности самолёта RRJ-95, а также расширению условий эксплуатации и снижению стоимости эксплуатации планируется в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» было единственным участником тендера, признанного несостоявшимся. Контракт предложен корпорации.

Напомним, это же предприятие займется разработками в импортозамещении по проекту «Сухой Суперджет», контракт по которому оценили в 15,5 млрд рублей.

В стадии подведения итогов также тендер на разработку лёгкого многоцелевого самолёта для местных воздушных линий стоимостью 3,5 млрд рублей.

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