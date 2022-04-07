Чита, 7 апреля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Глава парламента Забайкалья Юрий Кон выразил глубокие соболезнования из-за кончины лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. В его сообщении, опубликованном 7 апреля на сайте регионального Заксобрания, в частности, сказано:

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

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«Такие люди, как Владимир Жириновский — штучный экземпляр. Вся его жизнь была посвящена борьбе за идеалы парламентаризма, он был авторитетным специалистом в области правоведения, востоковедения. Был доктором философских наук, владел четырьмя иностранными языками.

Тот факт, что он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», а за активную законотворческую деятельность удостоен Ордена Александра Невского, тоже говорит о том, что Владимир Вольфович был не только уникальным политиком, но и личностью, настоящим государственником. Светлая память о нем останется с нами на долгие годы».

От имени всего депутатского корпуса Забайкалья спикер выразил глубокие соболезнования семье Владимира Жириновского, всем его однопартийцам и соратникам.

«Мы скорбим о завершении жизненного пути лидера нашей партии. Это был очень дальновидный и харизматичный лидер. Из всех политиков он выделялся тем, что все прогнозы, которые он озвучивал, сбывались. Это был пророк в своем Отечестве. Его всем нам будет очень не хватать. На мой взгляд, Жириновский был одним из ярчайших политиков современности», — подчеркнул первый заместитель главы парламента, замруководителя фракции ЛДПР Дмитрий Тюрюханов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года. В последнее время находился в больнице, борясь с последствиями COVID-19.

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