Красноярск, 7 апреля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс выразил соболезнования в связи со смертью руководителя партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

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Телеграмму со словами соболезнования Усс направил в адрес председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

По словам красноярского губернатора, Жириновский стоял у истоков Либерально-демократической партии России, был её бессменным лидером, отстаивал национальные интересы страны.

«Владимир Вольфович обладал большой силой убеждения, его принципы разделяли миллионы людей. Мы всегда будем помнить об этом уникальном политике и ярком человеке», — говорится в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после тяжёлой и продолжительной болезни. Ему было 75 лет.

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