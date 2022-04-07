Москва, 7 апреля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики полностью зачистили от украинских националистов населенный пункт Сладкое, заявил 7 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Подразделения войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, полностью зачистили от националистов населенный пункт Сладкое», — сказал он на пресс-конференции.

Конашенков добавил, что Вооруженные силы России продолжали нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Высокоточными ракетами воздушного и морского базирования в течение ночи уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев, с которых осуществлялось снабжение топливом украинских группировок войск под Харьковом, Николаевом и в Донбассе.