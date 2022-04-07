Сеул, 7 апреля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 2218 человек. Об этом 7 апреля сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 7 апреля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 983 099 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,7%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 1601 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 506 422 человека. Уровень полной вакцинации составил 86,7%.

«Бустерную» дозу получили 16 108 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 32 857 630 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 224 820 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до14778405.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили более 220 тыс. зараженных коронавирусом