Оттава, 7 апреля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Канада не планирует высылать российских дипломатов, так как это противоречит интересам страны. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

(сс) Presidencia de la República Mexicana Джастин Трюдо

«Мы должны быть очень осторожными. Мы не хотим быть лишёнными источников информации в Москве в это кризисное время», — сказал Трюдо.

По его словам, высылка российских дипломатов повлечёт за собой зеркальные меры и приведёт к потере канадских дипработников в Москве.

Он отметил, что это не позволит Оттаве сохранять контакты с Москвой и поддерживать канадцев в России.

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