Донецк, 7 апреля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских боевиков за сутки ранены 32 мирных жителя, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За прошедшие сутки поступили сведения о 32 раненых мирных жителях, в том числе пятеро детей, все с ранее освобожденных территорий», — говорится в телеграм-канале представительств.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине проводится с 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, действия российских военных и сил ДНР и ЛНР нацелены на защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.