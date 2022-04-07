Москва, 7 апреля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Безопасность колонны МЧС России, которая доставила 80 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области, обеспечили сотрудники Росгвардии. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Rosgvard.ru Росгвардия

«Военнослужащие и сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность колонны МЧС России, доставившей гуманитарный груз в Харьковскую область», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на 10 грузовых автомобилях были привезены 80 тонн продуктов и предметов первой необходимости. Помощь получили населенные пункты Великий Бурлук, Приколотное, Белый Колодезь и Волчанск.

В ведомстве рассказали, что 25 тыс. жителей Харьковской области получат консервы, медикаменты, детское питание и другие предметы первой необходимости.