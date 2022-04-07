Таллин, 7 апреля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Эстонские производители продуктов питания могут предоставить достаточное количество своей продукции на столы жителей страны, продовольственная безопасность гарантирована и в будущем. Об этом говорится в обзоре итогов 2021 года министерства по делам сельской жизни (минсельхоза) Эстонии.

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Как заявил министр Урмас Круузе, самодостаточность Эстонии в наиболее важных отраслях, таких как производство молока, зерна и рыбы, намного превышает внутренние потребности. «Что касается других важных групп продуктов питания, таких как свинина и говядина, местные производители в значительной степени покрывают потребность эстонского стола», — добавил министр.

В то же время он признал серьезность для Эстонии в отказе России поставлять «недружественным странам» минеральные удобрения. В качестве выхода из ситуации министр предложил сельхозпроизводителям обратить самое пристальное внимание на отходы животноводства: «Следует признать, что необходимо найти альтернативу удобрениям с востока. Животноводства в Эстонии по-прежнему достаточно — использование навоза и других экологичных удобрений поможет снизить потребность в азоте и внести вклад в альтернативную энергию в виде биогаза».

Согласно данным министерства, урожай зерновых (1 290 000 тонн) в 2021 году был на пятую часть ниже рекордного урожая 2020 года, но остался на среднем уровне последних пяти лет.