Москва, 7 апреля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Религиозные общины России откликнулись на страдания миллионов жителей Донбасса и при поддержке Администрации Президента РФ ими было принято решение организовать сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей региона. Об этом 7 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гуманитарная помощь

Собранный в результате этого гуманитарный груз состоит из нескольких частей. Для раздачи жителям Мариуполя религиозные общины подготовили 1000 продуктовых наборов, состоящих из самых необходимых продуктов высокого качества.

При этом, учитывая потребности людей, оказавшихся в пунктах временного размещения, рабочая группа по сбору помощи также собрала для них несколько тонн сахара, чая и средств по уходу за детьми. Значительную часть груза составит детское питание и подгузники для детей и взрослых лежачих больных.

В акции принимают участие: Русская Православная Церковь, Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской Апостольской Церкви, Духовное управление мусульман Татарии, Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников), Буддийская традиционная сангха России, Евро-Азиатский дивизион Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, Евангелическо-Лютеранская Церковь России, Российская Церковь христиан веры евангельской, Русская Старообрядческая Православная Церковь и Фонд «Национальная духовная трапеза».

Также 7 апреля в 14. 00 состоится брифинг представителей религиозных общин – членов созданной Межрелигиозной рабочей группы в месте сбора гуманитарного груза перед его отправкой (Москва, ФОП Измайлово, ул. Вернисажная 6).