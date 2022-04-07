Ереван, 7 апреля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Армения и Азербайджан уже в ближайший месяц создадут комиссию по вопросам делимитации границ между двумя государствами. Такая договорённость была достигнута между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по итогам прошедших в Брюсселе переговоров при участии председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Об этом сообщили в правительстве Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

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«По итогам переговоров достигнута договоренность в соответствии с достигнутой в Сочи 26 ноября 2021 года договоренностью до конца апреля создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, которая будет наделена также полномочиями заниматься вопросами обеспечения безопасности и стабильности вдоль границы», — уточнили в армянском правительстве.

Также, главы двух государств поручили министрам иностранных дел своих стран приступить к подготовке переговоров о мире между странами.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта после очередного обострения между Арменией и Азербайджаном на линии соприкосновения, произошедшего 24 марта, власти Армении выступили за срочное начало переговоров о всеобъемлющем мирном соглашении.