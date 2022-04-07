Псков, , 09:57 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил искренние соболезнования семье, близким и соратникам Владимира Жириновского. Тёплыми словами об ушедшем из жизни политике губернатор поделился в своём Telegram-канале.

Михаил Ведерников Pskov.ru

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«Владимир Вольфович был один из самых известных и нестандартных политиков современности, который выковал свою репутацию целеустремлённым и упорным трудом, блестящей харизмой, выдающимся ораторским талантом и организаторскими способностями», — считает Ведерников.

Губернатор региона подчеркнул, что был лично знаком с лидером ЛДПР. Михаил Ведерников также отметил, что Жириновский сыграл яркую роль в истории современной России, и останется её частью.