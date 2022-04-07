Симферополь, , 09:41 — REGNUM Возможность открытия тура по Великому шелковому пути обсуждают туристические фирмы Армении и Республики Крым, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Крым. Кара-даг Марина Каширская © ИА REGNUM

«Это интересное предложение и интересный маршрут, как с исторической, так и с религиозной точки зрения, потому что он пройдет по древним армянским монастырям Крыма», — сообщила заместитель председателя Совета министров — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Туристический маршрут из Армении в Крым может быть проложен через Анапу. В маршрут Будду включены объекты, которые некогда входили в Великий шелковый путь.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Крым примет на лечение и отдых туристов из Армении, договорённость достигнута в ходе поездки делегации Крыма в Армению.