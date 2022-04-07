Сеул, 7 апреля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 7 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) U.S. Army photos by Cpl. Han, Jae Ho Вооружённые силы Республики Корея

По их словам, коронавирус выявлен у 2757 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 98 488.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 224 820 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 14 778 405.

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