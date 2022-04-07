Брюссель, 7 апреля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Для стран – участниц Североатлантического альянса (НАТО) нет разницы между поставками Киеву оборонительных и наступательных видов вооружений. Об этом 7 апреля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой по прибытии на встречу министров иностранных дел альянса.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Украина ведет оборонительную войну, поэтому нет разницы между поставками оборонительного и наступательного вооружения», — приводит его слова ТАСС.

Также Столтенберг добавил, что он намерен обсудить с главами стран НАТО поставки Киеву разных видов вооружения и в том числе – тяжелого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике.

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