Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 7 апреля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Около 350 тыс. человек остались без электроснабжения в Пуэрто-Рико, где произошёл пожар на распределительной подстанции. Пожарные справились с огнём, сообщает 7 апреля местная газета El Nuevo Día.

Jeff Hitchcock Побережье Пуэрто-Рико

Отмечается, что накануне вечером в муниципалитете Гуайянилья произошёл взрыв на электростанции Коста-Сур. Прибывшие на место пожарные обнаружили две подстанции, полностью охваченные огнём.

Предприятие обесточили, с огнём удалось справиться. Проводится расследование причин инцидента.

По предварительным данным управления электроэнергетики (PREPA), ночью без электричества остались более 347 тыс. потребителей, в том числе около 85 тыс. жителей города Понсе на юге острова. В Маягуэсе и Каролине отключение затронуло соответственно 72 тыс. и почти 59 тыс. абонентов.

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