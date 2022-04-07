Луганск, 7 апреля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Украинские боевики с 17 февраля более 800 раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За 7 недель (с17.02.2022 по07.04.2022) представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 801 обстрел территории Республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения (реактивные системы залпового огня, артиллерия, минометы)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что с 17 февраля украинские боевики применили 8130 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО БМ-21 «Град» и БМ-27 «Ураган».