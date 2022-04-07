Москва, 7 апреля 2022, 09:09 — REGNUM В Москве считают возможным разрыв дипломатических отношений с Францией. Об этом 6 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Высылка дипломатов — это решение, которое закрывает окно для дипломатических дискуссий», — пояснил Дмитрий Песков.
Ранее в МИД Франции заявили о высылке 35 российских дипломатов.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Франции вызвало российского послаАлексея Мешковапосле объявления о высылке дипломатов.
Подробнее в материале: МИД Франции вызвал посла России после объявления о высылке дипломатов