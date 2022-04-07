Москва, 7 апреля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В Москве считают возможным разрыв дипломатических отношений с Францией. Об этом 6 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Высылка дипломатов — это решение, которое закрывает окно для дипломатических дискуссий», — пояснил Дмитрий Песков.

Ранее в МИД Франции заявили о высылке 35 российских дипломатов.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Франции вызвало российского послаАлексея Мешковапосле объявления о высылке дипломатов.

Подробнее в материале:МИД Франции вызвал посла России после объявления о высылке дипломатов