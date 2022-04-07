Барнаул, , 09:01 — REGNUM Не только перед ЛДПР, но и другими участниками политического процесса после кончины Владимира Жириновского стоит вопрос: как будет трансформироваться партия, созданная им? Боюсь, ничего хорошего ее не ждет. Об этом 7 апреля в своём телеграм-канале рассуждает руководитель КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» Владислав Вакаев:

Владимир Жириновский Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Смерть российского политика Владимира Жириновского – все новости»

«С большой долей вероятности начнется борьба между «наследниками», среди которых нет ни одного человека сопоставимого масштаба. В такой борьбе победителей обычно не бывает. И если на выборах в 2022 году партия еще сможет что-то набрать по инерции, к следующим думским выборам ей вряд ли удастся стать парламентской партией. Но никакой проблемы в этом нет.

Это даже к лучшему, так как на смену ЛДПР наверняка придут новые игроки, которые будут пытаться занять эту уникальную нишу. Уверен, они появятся в большом количестве. И, в конечном счете, это пойдет на пользу всей политической системе. Которая давно требует обновления», — считает Вакаев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года. Ранее Владислав Вакаев отмечал, что ему посчастливилось побывать на лекции Владимира Жириновского во время повышения квалификации в МГУ.

«Тогда перед нами выступали многие действующие российские политики. Но более яркого и сильного лектора, умеющего выстроить диалог с аудиторией, заинтриговать ее, мы тогда не встретили», — пояснил он.

Читайте также: На Алтае высказались о Жириновском: «Уходит целая эпоха в политике»