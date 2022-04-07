Владивосток, 7 апреля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Владимир Жириновский до конца оставался патриотом России, преданно любил свою Родину, отстаивал суверенитет и независимость нашей страны, заявил председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик.

Ldpr.ru Владимир Жириновский

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«Владимир Вольфович всегда открыто и бескомпромиссно выражал свои политические взгляды, был сторонником государственности во всех сферах социально-экономической жизни страны, всегда ставил главным приоритетом заботу о людях.

Всю жизнь он посвятил борьбе за идеалы парламентаризма, был опытнейшим экспертом в законотворческой деятельности.

Владимир Жириновский был не только политиком, но и авторитетным специалистом в области правоведения, востоковедения, доктором философских наук. Владел четырьмя иностранными языками. В своей работе всегда выражал самую искреннюю заинтересованность делами страны, ее регионов и особенно Дальнего Востока России. Здесь он бывал неоднократно и всегда интересовался жизнью людей, их потребностями и нуждами, помогал в решении проблем и пристально следил за деятельностью органов власти.

От имени депутатов Законодательного собрания выражаю глубокие соболезнования семье, его соратникам по Госдуме и по партии. Память о нем останется с нами на долгие годы», — цитирует Александра ролика пресс-служба ЗС ПК.

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Как сообщало ИА REGNUM, соболезнования в связи со смертью политика, депутата Госдумы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского выразил глава Хакасии Валентин Коновалов.