Омск, 7 апреля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков выразил соболезнования родным и близким политика, депутата Госдумы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

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«Ушла легенда. Россия потеряла яркого политика — принципиального, прямолинейного и категоричного лидера», — пишет Бурков в своём телеграм-канале.

По словам омского губернатора, Владимир Жириновский «заложил основы российского парламентаризма и демократии».

Как сообщало ИА REGNUM, 75-летний Владимир Жириновский ушёл из жизни 6 апреля после продолжительной болезни.

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