Вашингтон, 7 апреля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Киевский режим готовит очередные провокационные материалы о гибели мирных жителей в Харьковской области, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Нам достоверно известно, что киевский режим готовит очередные провокационные материалы о гибели мирного населения в Харьковской области якобы в результате действий Вооружённых сил России», — написал Антонов в телеграм-канале.

По его словам, Киев наращивает антироссийскую дезинформационную кампанию, чтобы закрепить за собой образ «жертвы» и «опорочить» Россию.