Мариуполь, ДНР, 7 апреля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Родные названия вернутся улицам и проспектам Мариуполя, которые в настоящее время освобождаются от киевских боевиков войсками Донецкой Народной Республики (ДНР) и военными Вооруженных сил РФ. Об этом 7 апреля сообщает Народная милиция (НМ) ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Отмечается, что украинские нацисты во время нахождения в Мариуполе меняли названия улиц города, запрещая имена героев времен СССР, и при этом жёстко блокировали протесты и несогласие местного населения.

«Те, кто верен России, всегда будут помнить своих героев, независимо от того, как украинская власть пытается стереть историю защитников Отечества», — заявил представитель НМ ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России показало видео движения боевой техники по понтонной переправе через реку Северский Донец.

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