Москва, 7 апреля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало видео движения боевой техники по понтонной переправе через реку Северский Донец, сообщает RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

За данную территорию, расположенную южнее Изюма, ожесточенные бои шли в течение трех недель.

В Минобороны уточнили, что ВСУ не давали российским военным переправить на другой берег технику, горючее и боеприпасы.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине проводится с 24 февраля. Как заявил президент России ВладимирПутин, действия российских военных и сил ДНР и ЛНР нацелены на защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.