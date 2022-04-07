Луганск, 7 апреля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли поселок Донецкий в Луганской Народной Республике, сообщает 7 апреля представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В результате обстрелов в н. п. Донецкий разрушено и повреждено семь жилых домов», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что всего за прошедшие сутки было зафиксировано шесть обстрелов по двум населенным пунктам республики со стороны украинских боевиков.