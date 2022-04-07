Куала-Лумпур, , 08:29 — REGNUM Рейс Malaysia Airlines, следовавший из Куала-Лумпура в Тавау, штат Сабах, был вынужден вернуться в аэропорт после того, как резко стал терять высоту, вызвав панику среди пассажиров, сообщает 6 апреля CNN Indonesia.

Малайзийский Boeing Paul Rowbotham

Самолет под номером MH2664 вылетел из международного аэропорта Куала-Лумпур в Тавау 3 апреля в 14:30 по местному времени.

Сообщается, что через полчаса после взлета самолет Boeing 737−800 внезапно опустился с высоты 31 000 футов (9 448 метров) до 24 000 футов (7 315 метров) всего за несколько секунд.

Самолет благополучно приземлился около 17:03 по местному времени.

Авиакомпания заявила, что самолет вернулся в аэропорт из-за технических проблем в сочетании с плохой погодой.«В качестве меры предосторожности пилот принял решение вернуться в Куала-Лумпур для безопасности пассажиров. Самолет благополучно приземлился в Куала-Лумпуре в 17:03», — говорится в заявлении авиакомпании Malaysia Airlines.

Как сообщало ИА REGNUM, в Малайзии за прошедшие сутки выявили 12 105 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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