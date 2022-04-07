Абу-Даби, 7 апреля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Использование пластиковых пакетов с 1 июня будет запрещено на территории эмирата Абу-Даби, входящего в состав Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом 6 апреля сообщило Информационное агентство ОАЭ.

Marco Verch Пластиковые пакеты

В агентстве по охране окружающей среды Абу-Даби (EAD) отметили, что указанная мера станет частью комплексной политики, проводимой властями государства с 2020 года для «охраны окружающей среды и противодействия климатическим изменениями».

В EAD подчеркнули, что такие шаги проводится в тесном взаимодействии с частными компаниями, содействующими властям. Руководство агентства считает, что запрет поможет сократить количество отходов и минимизировать вред для здоровья граждан. Перед вступлением распоряжения в силу в Абу-Даби будет проведена широкомасштабная кампания для информирования населения о нововведении.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта телеканал Nine News передал о том, что крупнейшая австралийская сеть супермаркетов Woolworths планирует отказаться от продажи пластиковых пакетов в своих магазинах в штате Западная Австралия из-за нового закона, запрещающего применение таких изделий.