Чита, 7 апреля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае немного улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 7 апреля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 166 732 (+109 за минувшие сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 160 001 пациент (+743 за сутки) вылечен и снят с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2644 человека (+2 за сутки). Это значительно меньше, чем в предыдущие недели.

«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 313 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 33 находятся в тяжёлом состоянии (-8 за сутки), 7 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (0 за сутки).

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