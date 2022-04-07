Москва, 7 апреля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. О героических действиях механика-водителя десантно-штурмового взвода, рядового Ивана Юртаева в ходе специальное военной операции Вооружённых сил (ВС) России по денацификации Украины рассказали 7 апреля в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Механик-водитель десантно-штурмового взвода, рядовой Иван Юртаев

Уточняется, что рядовой в составе батальонно-тактической группы десантно-штурмового полка выполнял спецзадачи по освобождению одного из населенных пунктов от украинских нацистов и боевая машина, которой он управлял, попала под встречный огонь оказывающего ожесточенное сопротивление противника.

Также указывается, что, умело маневрируя боевой машиной, проявляя отвагу и самоотверженность, Юртаев защищал бронетехникой ведущих бой товарищей, а также выбирал удобные позиции для ведения огня по вооруженным формированиям киевских боевиков.

«В ходе боя боевая машина была подбита выстрелом из гранатомета, в результате чего Иван получил контузию, но смог расположить боевую машину десанта на узкой улице так, чтобы не препятствовать движению своей бронетехники и обеспечить укрытие сослуживцам», — говорится в сообщении.

Помимо того, уточняется, что затем Юртаев помог выбраться из подбитой машины раненому наводчику, оказал ему первую помощь и продолжил вести бой с нацистами до прибытия подкрепления, после чего десантники перешли в контрнаступление, выдавив врага с важного рубежа.

«Благодаря смелости и решительности рядового Ивана Юртаева все поставленные перед отделением задачи были выполнены. При этом потерь среди военнослужащих отделения допущено не было», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали о героических действиях командира инженерно-десантной роты, капитана Александра Романова в ходе специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) России по денацификации Украины.

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