Вашингтон, 7 апреля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Американская газета The New York Times признала подлинность видеозаписи с убийством раненых российских военных украинскими боевиками.

Haxorjoe Офис газеты The New York Times

По утверждению газеты, запись была сделана 30 марта недалеко от деревни к западу от Киева.

Предположительно, произошедшее стало результатом засады ВСУ на российскую колонну.

Напомним, Минобороны РФ распространило информацию о пытках, которым в украинском плену подвергаются российские военные, особенно лётчики.

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