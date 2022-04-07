Москва, 7 апреля, 2022, 07:55 — ИА Регнум. О героических действиях командира роты, капитана Ивана Пахомова в ходе специальное военной операции Вооружённых сил (ВС) России по денацификации Украины рассказали 7 апреля в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Командир роты, капитан Иван Пахомов

Отмечается, что группой под командованием капитана Ивана Пахомова в ходе выполнения спецзадач была обнаружена диверсионно-разведывательная группа в составе 15 украинских нацистов, одного расчета противотанкового управляемого ракетного комплекса и двух расчетов переносного зенитно-ракетного комплекса.

Также указывается, что капитан, используя рельеф местности, смог скрытно вывести своих людей к позициям противника и внезапно начать атаку, после чего в ходе боя один из российских военнослужащих получил тяжелое осколочное ранение ноги.

«Действуя решительно, проявляя при этом отвагу и мужество, капитан Пахомов под непрекращающимся огневым воздействием противника, лично вытащил раненого товарища из-под обстрела, эвакуировал его в укрытие и оказал первую помощь, после чего вернулся на место боя и продолжал командовать подразделением», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что во время боя значительная часть киевских боевиков, оказывавших сопротивление, была уничтожена, а остальные нацисты, поняв бесперспективность дальнейших боевых действий, сложили оружие и сдались.

«Благодаря умелым, решительным и профессиональным действиям капитана Ивана Пахомова, готовящиеся украинскими диверсантами провокации в отношении российских Вооруженных Сил были сорваны», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат от итальянской «Лиги» Франческа Донато заявила, что версия киевских властей о событиях в Буче вызывает большие сомнения.

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