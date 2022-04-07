Якутск, 7 апреля, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Гуманитарный груз весом в 7,5 тонны отправлен из Якутии в Ростов-на-Дону для жителей Луганской Народной республики. Помощь в виде продуктов питания, товаров первой необходимости и предметов личной гигиены собрали волонтёры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

(сс) Feed My Starving Children (FMSC) Гуманитарный груз

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Сбор гуманитарного груза шёл в штабе Русской гуманитарной миссии. Договор этой некоммерческой организации с Якутией был заключён 28 марта, в нём прописано безвозмездное перечисление 10 млн рублей.

«На базу Русской гуманитарной миссии сегодня пришли наши волонтеры, добровольцы, студенты — якутяне, живущие в Москве, сотрудники постпредства. Они помогают сформировать груз. В республике создан штаб по оказанию помощи, где ведется активная работа. Мы, якутяне, как и весь народ России, ежедневно следим за специальной военной операцией, и уверены, что общая сплоченная позиция народа России это и есть гарант победы над нацизмом», — отметил постоянный представитель Якутии при президенте РФ Андрей Федотов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии вещи и детское питание для беженцев ЛНР и ДНР собирали сотрудники Государственного комитета по занятости населения республики. Были отправлены игрушки, подгузники, детское питание, тапочки, детские бутылочки, бытовая химия.