Ульяновск, 7 апреля, 2022, 07:29 — ИА Регнум. В Ульяновской области в очередной раз снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Такие сведения публикует управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации ведомства, 6 апреля в регионе официально выявлено 334 носителя новой коронавирусной инфекции, что на 14 случаев меньше, чем было подтверждено сутками ранее, 5 апреля (348 случаев). Суточное снижение заболеваемости составило 4,02%.

Для выявления случаев заражения в Ульяновской области проведено с начала пандемии 1 991 684 лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 6 апреля сделано 3198 тестов.

Напомним, что 5 апреля в регионе проведено 2952 исследования на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 198 486 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 191 191 человек (96,3%), умерли 4585 ковид-больных.