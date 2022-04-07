Токио, 7 апреля, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Япония считает высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой об отношениях между странами неприемлемыми, заявил генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Япония

«Позиция России, которая заключается в попытке переложить ответственность на японскую сторону, является совершенно несправедливой и неприемлемой», — заявил он.

Мацуно утверждает, что японские санкции против России были якобы вызваны проведением российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, а не недружественными намерениями.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Япония продолжает нагнетать антироссийскую риторику из-за полученных от США указаний. Она также объявила, что Москва уже готовит ответные меры на антироссийские санкции Японии.