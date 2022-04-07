Гонконг, Китай, , 06:53 — REGNUM В Гонконге 7 апреля началась раздача жителям в виде электронных ваучеров первой половины от запланированной на 2022 год суммы в 10 тыс. гонконгских долларов ($1280), предназначенной для стимулирования потребления в условиях пандемии. Об этом сообщает радиостанция RTHK.

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Указанную сумму в течение года получат все жители специального автономного района в возрасте от 18 лет. Вторая часть будет выплачиваться в середине года.

секретарь (министр) по финансовым вопросам Гонконга Пол Чан «В прошлом году мы впервые внедрили схему потребительских ваучеров. Она оказалась эффективной для укрепления рыночных настроений, стимулирования местного потребления и ускорения восстановления экономики».

По словам чиновника, эта мера, обходящаяся бюджету в 66,4 млрд гонконгских долларов ($8,5 млрд), также способствовала «расширению электронных платежей».

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Гонконга в 2022 году для стимулирования потребления в условиях пандемии COVID-19 выделят по 10 тыс. гонконгских долларов ($1280) в виде электронных купонов, что в два раза больше, чем в 2021 году.

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