Анадырь, , 06:25 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин назвал смерть Владимира Жириновского огромной утратой для России.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Волевой, мудрый и всегда искренний политик с удивительно глубоким пониманием современного общества. Человек всегда преданный своим идеалам.

Это огромная утрата для всей России. Соболезную родным, близким и коллегам Владимира Вольфовича», — написал в телеграм-канале Копин.

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Как сообщало ИА REGNUM, мэр Хабаровска Сергей Кравчук выразил соболезнования родным и близким Владимира Жириновского.