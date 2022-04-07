Якутск, 7 апреля, 2022, 05:01 — ИА Регнум. С глубоким прискорбием узнал о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского глава Якутии Айсен Николаев. Соболезнования родным и близким политика он выразил в своём телеграм-канале.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

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"Он был многогранной личностью, талантливым и ярким политиком. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Владимира Вольфовича. Скорбим вместе с вами», — написал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни.