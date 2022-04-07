Благовещенск, 7 апреля 2022, 04:55 — REGNUM Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал Владимира Жириновского деятельным участником многих важных перемен и общественных процессов. В своём телеграм-канале он выразил соболезнования родственникам политика и его соратникам по партии.
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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни.