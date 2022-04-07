Благовещенск, , 04:55 — REGNUM Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал Владимира Жириновского деятельным участником многих важных перемен и общественных процессов. В своём телеграм-канале он выразил соболезнования родственникам политика и его соратникам по партии.

Владимир Жириновский Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Умер Владимир Жириновский. Эпоха в политике и общественной жизни современной России. Яркий и страстный политик. Он был не равнодушным наблюдателем жизни, а деятельным участником многих важных перемен и общественных процессов», — написал Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни.