Брюссель, , 04:27 — REGNUM Среди стран — членов НАТО нет единого мнения по вопросу дальнейшего выстраивания отношений с Россией. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в альянсе.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По их сведениям, Прибалтика и Польша предлагают полностью разорвать связи с Россией, а также предпринять некие усилия, «которые поставят Россию на колени». С другой стороны, Франция и Турция выступают за сохранения всех контактов с Москвой. Газета отмечает, что пока по этому вопросу единого мнения в Североатлантическом альянсе нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО не будет вмешиваться в российскую специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. При этом страны военного блока продолжат поставлять оружие Киеву.