Владивосток, , 04:05 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко выразил слова соболезнования и поддержки родным, друзьям и соратникам Владимира Жириновского.

Владимир Жириновский Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Это был человек твёрдого характера, с принципиальной жизненной и яркой политической позицией. Своей активной законотворческой деятельностью он внёс серьёзный вклад в развитие парламентаризма в России.

Владимир Вольфович всегда находился на острие общественной жизни и стремился к тому, чтобы страна жила лучше. Память о нем навсегда сохранится в благодарных сердцах огромного числа людей, а его наследие будет долгие годы служить Родине и людям.

Искренние соболезнования родным, друзьям и соратникам Владимира Вольфовича», — написал в своём телеграм-канале Кожемяко.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Жириновский, который ушёл из жизни 6 апреля, душой болел за Россию, верил в её великую историческую миссию и твердо отстаивал её интересы — свои соболезнования выразил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.