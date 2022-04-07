Петропавловск-Камчатский, , 03:06 — REGNUM Со смертью 6 апреля Владимира Жириновского Россия понесла тяжелую невосполнимую утрату, отметила председатель Законодательного собрания Камчатки Ирина Унтилова, выражая соболезнования родным, близким, однопартийцам и соратникам лидера ЛДПР.

Владимир Жириновский Duma.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Смерть российского политика Владимира Жириновского – все новости»

Читайте также: Скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский

«Мы потеряли основателя одной из ведущих партий нашей страны. При его непосредственном участии строилась политическая система в новейшей российской истории, завоевывала авторитет и крепла ЛДПР.

Владимир Вольфович Жириновский был безгранично предан Родине, всегда бескомпромиссно и открыто отстаивал интересы России, в самых сложных исторических моментах неизменно оставался на позиции подлинного патриота и вел за собой Либерально-демократическую партию России. Светлая ему память!» — сказал Унтилова.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля скончался лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.