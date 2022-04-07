Петропавловск-Камчатский, , 02:49 — REGNUM Ушёл из жизни Владимир Жириновский — яркий политический деятель, имя которого навсегда останется в истории России, такое мнение высказал выражая соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР родным, близким и сторонникам партии губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Владимир Жириновский Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он подчеркнул, что Жириновский искусно владел ораторским искусством, отличался своими принципами и взглядами на проблемы в стране и мире.

«Он был энергичным и открытым человеком, который никогда не стеснялся высказывать свое мнение по различным вопросам. Всегда был точен в своих речах и тверд в отстаивании своей позиции. Его политические взгляды и ценности были близки миллионам наших соотечественников, которые доверяли ему и высказывали это доверие на всех выборах последних десятилетий. Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким, а также всем сторонникам ЛДПР. Это невосполнимая утрата для всех нас», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 6 апреля на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В последнее время он находился в больнице, борясь с последствиями COVID-19. Политик не дожил до своего дня рождения несколько недель.

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