Ростов-на-Дону, , 00:55 — REGNUM В Ростовской области по подозрению в убийстве 37-летнего предпринимателя задержан депутат собрания депутатов одного из сельских поселений. Народный избранник задержан.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

Инцидент случился 22 декабря 2020 года на улице Ростовской в селе Чалтырь. Тело бизнесмена с огнестрельным ранением было обнаружено в его собственном автомобиле. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Мотивом преступления могли стать личные неприязненные отношения. Об этом сообщает портал Donday.ru со ссылкой на источник. С депутатом работают следователи.

ИА REGNUM не располагает официальной информацией по данному факту.