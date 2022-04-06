Элиста, 7 апреля, 2022, 00:50 — ИА Регнум. В Калмыкии состоялся конный Z-флешмоб в поддержку специальной военной операции на Украине. Участники выразили поддержку Вооружённым силам России. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.

Alexxx1979 Калмыкия

Следите за развитием событий в трансляции: «Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

"Рад, что в такое время земляки объединяются для поддержки наших военных, соотечественников и братского народа», — написал Хасиков в своём телеграм-канале.

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Акцию организовали и провели конноспортивные клубы «Аранзал» и «Ки Мёрн», Федерация конной стрельбы из лука и общественники.

ИА REGNUM напоминает, что в России продолжаются акции в поддержку военнослужащих Вооружённых сил России, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Так, к примеру, ветераны и сотрудники управления ГИБДД по Ростовской области присоединились к флешмобу «Своих не бросаем».