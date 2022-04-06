Скопье, , 23:58 — REGNUM Депутат парламента Северной Македонии и глава Демократической лиги Павле Траянов 6 апреля предложил исключить нерезидентов из числа зарегистрированных в ходе переписи населения 2021 года.

Джеймс Тиссо. Эмигранты

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, требование вынести свое предположение на повестку обсуждения пленарного заседания парламента Траянов в письменном виде передал спикеру парламента Северной Македонии Таляту Джафери.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 54,21% граждан назвали себя македонцами, 29,52% — албанцами, 2,35% — цыганами, 1,18% — сербами. Всего в переписи приняли участие 2 097 319 человек, из них резиденты — 1 836 713.

При этом среди резидентов доля македонцев выше и составляет 58,44%, албанцы — 24,3%, турки — 3,86%, цыгане — 2,53%, сербы — 1,3%, бошняки — 0,87%. 66% македонской диаспоры составляют албанцы.

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