Скопье, , 23:44 — REGNUM Министр внутренних дел Северной Македонии Оливер Спасовски заявил, что в первые два месяца 2022 года число попыток нелегального пересечения границы на 27% сократилось по сравнению с 2021 годом, однако его страна по-прежнему является транзитной в так называемом балканском маршруте нелегальной миграции в ЕС.

Нелегалы из Марокко Wm.strazgraniczna.pl

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, по словам Спасовски, Северной Македонии необходимо юридическое решение проблемы нелегальной миграции с целью облегчения процесса легального въезда мигрантов.

В феврале границу попытались пересечь 764 раза, в январе — 675. 77% случаев зафиксированы на границе с Грецией, 280 — с Сербией, 28 — с Албанией, 10 — с Косово и два — с Болгарией.